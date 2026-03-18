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18.03.2026 11:51:00

Attack on key Iran gas field marks escalation of conflict, lifting global oil prices by 5%

Traders are hoping the move will show the region may be less reliant on the Strait of Hormuz than initially feared.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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