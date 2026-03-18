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18.03.2026 11:51:00
Attack on key Iran gas field marks escalation of conflict, lifting global oil prices by 5%
Traders are hoping the move will show the region may be less reliant on the Strait of Hormuz than initially feared.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3,24
|0,17
|5,58
|Ölpreis (Brent)
|111,84
|2,19
|2,00
|Ölpreis (WTI)
|96,99
|0,67
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