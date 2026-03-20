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20.03.2026 17:36:36
Auch Speicherbefüllung in Gefahr: Gaspreis-Explosion bedroht deutsche Industrieproduktion
Die Schäden an der Flüssiggas-Infrastruktur am Persischen Golf sind auch hierzulande ein Risiko für die Gasversorgung. Der Preis dürfte weiter steigen, damit lohnt sich das Einspeichern erst recht nicht mehr - und für manches Unternehmen die Fertigung. Beim Heizen werden sich Verbraucher wieder Gedanken machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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