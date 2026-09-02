Tops & Flops 02.09.2026 03:04:34

August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Diese Performance legten die einzelnen Commodities im August 2026 an den Tag.

Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im August 2026:

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