|Tops & Flops
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02.09.2026 03:04:34
August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
Das sind die Gewinner und Verlierer unter den Rohstoffen im August 2026:
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