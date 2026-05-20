Ölpreis (Brent)

106,01
USD
0,85
0,81 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Iran-Krieg im Fokus 20.05.2026 16:28:38

Aus diesen Gründen sinken die Ölpreise leicht - Brent unter 110 Dollar

Aus diesen Gründen sinken die Ölpreise leicht - Brent unter 110 Dollar

Die Ölpreise haben am Mittwoch merklich nachgegeben.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli sank auf 108,76 US-Dollar. Damit fiel der Preis der globalen Referenzsorte um 2,98 Prozent.

Weiterhin steht die Lage an der Straße von Hormus im Blick der Finanzmärkte. Nach iranischen Angaben haben in den vergangenen 24 Stunden 26 Schiffe die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus passiert. Dies sei in Koordination mit der Marine der iranischen Revolutionsgarden erfolgt, hieß es in einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Es handelte sich demnach um Öltanker, Frachter und andere Handelsschiffe.

Dies sorgte offenbar für ein wenig Entspannung am Ölmarkt. Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn faktisch die Kontrolle über die für den Energiehandel wichtige Straße von Hormus übernommen.

Ein dauerhafte und vollständige Öffnung der Straße von Hormus ist aber weiter nicht in Sicht. Diese ist seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar faktisch blockiert. Öl hat sich deshalb weltweit deutlich verteuert. Nordseeöl der Sorte Brent hatte bei Kriegsbeginn Ende Februar bei gut 70 Dollar gelegen.

Unter dem durch den Iran-Krieg entstandenen Energiepreisdruck lockert Großbritannien unterdessen die Sanktionen auf russisches Öl. Die britische Regierung erlaubt auf unbestimmte Zeit den Import von Flugzeugtreibstoff und Diesel, der in Drittländern aus russischem Öl raffiniert wurde. Die Maßnahme soll Regierungsangaben zufolge stetig überprüft werden.

/zb/stk

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Weitere Links:

Ölmarkt: Opec+ erhöt Förderziele auch ohne Emirate
Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
US-Regierung hält an gelockerter Sanktionsregelung für russisches Öl fest
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Jamen Jamen / Shutterstock.com,iStock,PhotoStock10 / Shutterstock.com,zhu difeng / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 106,01 0,85 0,81
Ölpreis (WTI) 98,88 0,62 0,63

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:55 Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026
20.05.26 Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor steigt bei NVIDIA ein und setzt auf den KI-Boom
19.05.26 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Chinas Börsen kaum verändert - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum verändert. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen