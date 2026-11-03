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03.11.2026 13:46:50
Ausgerechnet zur US-Wahl: US-Angriffe auf Iran lassen Ölpreise wieder steigen
Ob das bis zu Ende gedacht war? Kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen in den USA bombardieren diese den Iran. Mit Folgen für die Ölpreise. Den Amerikanern dürfte das nicht gefallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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