06.03.2026 07:23:53
Ausnahmeregelung für 30 Tage: USA ermöglichen Indien wieder Kauf von russischem Öl
Indien gehört seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine zu den wichtigsten Handelspartnern für Russland. Eine Vereinbarung mit den USA führt dazu, dass die Modi-Regierung den Import von russischem Öl zurückfahren will. Jetzt kommt der Krieg im Nahen Osten dazwischen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
