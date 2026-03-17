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17.03.2026 05:19:12
Australia raises interest rates in big week for global central banks
Fresh wave of price increases could hit economy due to reliance on energy importsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.