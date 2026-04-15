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16.04.2026 00:17:37
Australia says refinery fire may hit petrol production more than diesel, jet fuel
The refinery supplies more than 50 per cent of Victoria’s fuel and 10 per cent of Australia’sWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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