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22.06.2026 09:45:12
Australian shares end flat as WiseTech slump offsets gains in banks, gold
The tech sub-index fell 4.2 per cent for its steepest intraday decline since April 9Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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