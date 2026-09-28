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28.09.2026 04:42:40

Australia’s biggest gold miner rejects $27bn takeover bid

Northern Star says ‘opportunistic’ approach from South Africa’s Gold Fields undervalues Perth-based groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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