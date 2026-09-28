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28.09.2026 08:53:31
Australia’s biggest gold miner rejects $27bn takeover bid
Elliott Management calls on Northern Star Resources to hold talks with South Africa’s Gold FieldsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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