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15.03.2026 12:32:41

Bahrain’s Alba shuts 19% of aluminium capacity as Hormuz disruption continues

The company has initiated a controlled shutdown of three linesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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