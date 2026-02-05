Milchpreis

15,37
USD
-0,14
-0,90 %
05.02.2026 21:11:00

Ballerina Farm Has Paused Raw Milk Sales. This Is Why

Hannah and Daniel Neeleman's Ballerina Farm has stopped selling raw milk produced by its Utah farm.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Rohstoffe in diesem Artikel

Milchpreis 15,37 -0,14 -0,90

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

