Barrick Gold: Das ist Weltklasse

Die Zahlen von Barrick Gold für das vierte Quartal waren stark. Der Konzern konnte aufgrund dieses Jahresendspurts die eigenen Prognosen für 2021 noch erfüllen. Dazu sollen die Kosten sogar unter denen des dritten Quartals liegen. Damit spürt Barrick offensichtlich (noch) nichts vom Inflationsdruck, der bei einigen anderen Produzenten bereits zu steigenden Kosten geführt hat. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten von den Minen von Barrick Gold.Die Goldminen North Mara und Bulyanhulu in Tansania haben im vergangenen Jahr eine Produktion von mehr als 500.000 Unzen erreicht. Damit gehören diese beiden Minen nun zu den Tier 1 Assets von Barick Gold. Das erstaunt auf den ersten Blick, da Barrick diese Minen ursprünglich über die Tochter Acacia ausgliedern wollte, sie aber nach einem ewigen Streit mit der Regierung Tansanias wieder in den Konzern integriert hat. Mittlerweile sorgen sie bei Barrick für eine starke Produktion.North Mara soll mit der geplanten Inbetriebnahme der Nyabirama-Grube im laufenden Quartal und dem geplanten Start der Nyabigena-Grube im dritten Quartal auf dem besten Weg sein, eine voll integrierte Mine zu werden, während Bulyanhulu nach dem Hochfahren der Minentätigkeit im Dezember wieder zu einer kostengünstigen und langlebigen Untertagemine von Weltklasse geworden ist. Barrick geht davon aus, dass beide Minen im Jahr 2021 ein deutliches Wachstum ihrer Reserven verzeichnen werden.Alles Bestens also bei Barrick Gold? Operativ hat sich der Konzern in den vergangenen Jahren sicher gemausert. Die Probleme in Tansania und auch in Papua-Neuguinea scheinen behoben zu sein. Doch der Kurs hinkt der operativen Performance nach wie vor hinterher. Es bedarf eines Ausbruchs über 21 US-Dollar, um das Chartbild bei Barrick wieder freundlicher zu gestalten. Bis es soweit ist, dürfte die Konsolidierung weiter gehen.