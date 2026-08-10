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10.08.2026 16:14:00

Barrick’s stock slides after dispute settlement sets the scene for IPO of mining company’s gold assets

Mining giant Barrick announced Monday that it has reached an agreement with gold-mining company Newmont to combine some of their mines — helping to support an initial public offering of Barrick’s North American gold assets by the end of the year.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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