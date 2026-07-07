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07.07.2026 06:47:10
Beijing bolsters Hong Kong bond, gold trading in global renminbi push
The renminbi-liquidity facility with the HKMA will be expanded to 500 billion yuan from 200 billion yuanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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