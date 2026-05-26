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26.05.2026 17:06:34

Benzin-Export in USA verdoppelt: Darum ist Diesel wieder billiger als Superbenzin

Diesel hatte sich nach Beginn des Iran-Kriegs viel stärker verteuert als Superbenzin. Wochenlang lag der Dieselpreis an den Tankstellen weit über dem des höher besteuerten Ottokraftstoffs. Zuletzt hat sich das Verhältnis wieder umgekehrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
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