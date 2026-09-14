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14.09.2026 11:32:17
Benzin könnte noch teurer werden: Preis für E10 steigt auf Rekordniveau
Besonders der Iran-Krieg lässt die Spritpreise steigen. In Deutschland kann der Spritpreisdeckel die Kosten zeitweise ein wenig dämpfen. Da sich die Lage im Nahen Osten erneut verschärft, kostet E10 nun so viel wie nie zuvor. Das Ende der Fahnenstange ist das aber wohl nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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