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13.03.2026 15:19:00
Benzin und Diesel, hohe Spritpreise: Das bringt die Einmal-täglich-Regel für Tankstellen
Bis zu 50 Mal am Tag ändern Tankstellen bisher die Spritpreise – und verwirren damit die Verbraucher. Künftig sollen Preiserhöhungen nur noch einmal pro Tag möglich sein. Macht diese Maßnahme das Tanken wirklich günstiger?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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