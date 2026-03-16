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16.03.2026 11:52:00

Benzin und Diesel: Katherina Reiche spricht sich gegen weitere Tankstellen-Regulierung aus

In Österreich sollen Tankstellen nur noch dreimal die Woche die Preise anheben dürfen. Wirtschaftsministerin Reiche geht das zu weit. Dafür soll das hiesige Kartellamt gestärkt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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