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16.03.2026 11:52:00
Benzin und Diesel: Katherina Reiche spricht sich gegen weitere Tankstellen-Regulierung aus
In Österreich sollen Tankstellen nur noch dreimal die Woche die Preise anheben dürfen. Wirtschaftsministerin Reiche geht das zu weit. Dafür soll das hiesige Kartellamt gestärkt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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