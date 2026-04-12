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12.04.2026 16:23:00
Benzin und Diesel: Preise sinken - mittags kommt es zu starken Anstiegen
Die Spritpreise sinken leicht. Auffällig ist jedoch, dass sie mittags stark nach oben schnellen. Welche Auswirkungen die angekündigte US-Blockade der Straße von Hormus auf den Rohölpreis hat, ist noch nicht absehbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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