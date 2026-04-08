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08.04.2026 16:18:00
Benzin und Diesel: Sinken die Spritpreise wegen der Feuerpause in Nahost?
In Nahost sollen die Waffen vorerst schweigen, die Ölpreise fallen prompt. Sinken nun auch die Preise an den Tankstellen – und wenn ja: wie schnell? Das hängt stark von drei Faktoren ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,41
|-0,03
|-1,19
|Super Benzin
|2,15
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