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14.09.2026 17:28:00
Benzin und Diesel: Söder fordert Bundesregierung auf, Spritpreise zu senken
Der Tankstellenverband erwartet Spritpreise von drei Euro. Die SPD verlangt nun eine Übergewinnsteuer. CSU-Chef Markus Söder schlägt ein Vorgehen wie in Österreich vor. Und die Grünen setzen auf das Deutschlandticket.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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