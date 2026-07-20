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20.07.2026 11:56:00
Benzin und Diesel: Spritpreise steigen erneut und nähern sich teils Rekordniveau
Der Preis für E10 ist nur noch wenige Cent von seinem Allzeithoch entfernt und auch Diesel wird teurer und teurer. Grund ist der seit Anfang des Monats kräftig gestiegene Ölpreis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,16
|0,00
|0,09
|Super Benzin
|2,14
|0,01
|0,33
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