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05.10.2026 19:06:00
Benzin und Diesel: Spritpreise steigen trotz Tankrabatt
Die Preise für Benzin und Diesel ziehen wenige Tage nach dem Start des Tankrabatts wieder an. Damit schrumpft die Entlastung für Autofahrer bereits.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,25
|-0,02
|-0,70
|Super Benzin
|2,14
|-0,01
|-0,51