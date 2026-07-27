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27.07.2026 12:23:00
Benzin und Diesel: Stark sinkender Ölpeis kommt laut ADAC nur langsam bei Autofahrern an
Der Preis für Rohöl fällt stark, das schlägt sich aber kaum auf die Kosten für Benzin und Diesel durch – und das in der Urlaubszeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Super Benzin
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