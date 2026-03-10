|
10.03.2026 07:20:00
Benzin und Diesel: Tankstellenverband warnt vor Spritpreis von 2,50 Euro pro Liter
Der Interessenverband befürchtet neue Rekordpreise für Benzin und Diesel. Er gibt neben Mineralölkonzernen auch Wirtschaftsministerin Reiche eine Mitschuld an den Aufschlägen an der Zapfsäule.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,18
|0,02
|0,69
|Super Benzin
|2,03
|0,01
|0,59
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.