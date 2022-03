Benzin und Diesel noch teurer

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Benzin- und Dieselpreise steigen inzwischen im Tagesrhythmus auf neue Rekordhöhen. Wie der ADAC am Mittwoch mitteilte, stieg der Preis für Super E10 in Deutschland am Dienstag auf durchschnittlich 1,827 Euro - gut ein Cent mehr als am Montag und 8,6 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel verteuerte sich auf 1,756 Euro - 2 Cent mehr als am Montag und gut 10 Cent mehr als vor einer Woche.

Hauptursache seien Russlands Krieg in der Ukraine und die wachsende Nervosität am Rohölmarkt: "Nachdem die 100-Dollar-Grenze beim Rohölpreis inzwischen überstiegen wurde, geht es aktuell in Richtung der Marke von 110 US-Dollar je Barrel der Sorte Brent." Der ADAC rät Autofahrern, nicht frühmorgens, sondern abends zu tanken. So ließen sich bis zu 7 Cent je Liter sparen.

