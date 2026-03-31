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31.03.2026 10:17:00
Benzin war in früheren Krisen relativ teurer
In der aktuellen Nahost-Krise gibt es wohl nur wenige Autofahrer, die nicht über die hohen Benzinpreise schimpfen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Die Klage ist nicht ganz berechtigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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