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26.03.2026 10:48:00
Benzinpreis: Bundestag stimmt für »Ein-Mal-am-Tag«-Regel an Tankstellen
Im Kampf gegen die stark gestiegenen Spritpreise hat der Bundestag verschiedene Maßnahmen beschlossen: Tankstellen sollen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen, außerdem wird das Kartellrecht verschärft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Super Benzin
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