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20.07.2026 14:56:46
Benzinpreis bleibt, wie er ist : Schwarz-Rot verzichtet auf neue Tank-Entlastung
Ende Juni läuft der Tankrabatt aus. Doch die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hält nicht. Die Ölpreise ziehen erneut an und in ihrem Sog die Preise für Benzin und Diesel. Damit wird man leben müssen, teilt ein Sprecher der Bundesregierung mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Dieselpreis Benzin
|2,16
|0,00
|0,09
|Super Benzin
|2,14
|0,01
|0,33
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