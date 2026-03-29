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29.03.2026 15:18:22
Benzinpreise könnten Grund sein: Nachfrage nach Bahn-Tickets zu Ostern steigt deutlich
Der Frühling ist da, Ostern steht vor der Tür. Die Reiselust steigt bei vielen Deutschen. Das ist auch bei der Deutschen Bahn zu spüren. Dort steigt die Nachfrage nach Tickets teils deutlich. Das kann an Wetter und Ferien liegen, aber auch mit der Weltpolitik zu tun haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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