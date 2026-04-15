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15.04.2026 14:36:00
Bericht: 2,5 Millionen Tonnen CO2 durch D-Ticket eingespart - Kritik vom VDV
Ein Gutachten attestiert dem Deutschlandticket große Erfolge. Es hat jedoch Potenzial für mehr. Kritik zur Veröffentlichung kommt von den Verkehrsbetrieben. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Rohstoffe in diesem Artikel
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