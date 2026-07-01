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01.07.2026 17:15:00
Berkshire Hathaway has 9% of its Portfolio in These Oil Stocks. Should it Sell Now That the War With Iran is Winding Down?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) saw a major change at the start of 2026, when longtime CEO Warren Buffett handed the reins to Greg Abel. There are likely to be some shifts in the way the company manages its stock portfolio, but don't expect a dramatic change in direction. Still, what is going on with Berkshire's energy exposure as the geopolitical conflict in the Middle East appears to be winding down?Berkshire Hathaway has two major energy investments, Chevron (NYSE: CVX) and Occidental Petroleum (NYSE: OXY). Chevron is one of the world's largest energy companies, operating a globally diversified integrated energy business. Oxy is a large energy company focused on oil and natural gas production. It is more growth-oriented than Chevron. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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