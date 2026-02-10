Kaffeepreis

10.02.2026 15:12:49

Berufung zurückgewiesen: Tchibo unterliegt - Aldi darf Kaffee mit Verlust verkaufen

Der Kaffeeröster Tchibo scheitert mit seiner Klage gegen den Discounter Aldi Süd. Die Richter sehen kein Problem darin, Kaffee unter Herstellungskosten anzubieten. Für den Hamburger Konzern ist das Urteil ein fatales Signal für die ganze Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

