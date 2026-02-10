|
Berufung zurückgewiesen: Tchibo unterliegt - Aldi darf Kaffee mit Verlust verkaufen
Der Kaffeeröster Tchibo scheitert mit seiner Klage gegen den Discounter Aldi Süd. Die Richter sehen kein Problem darin, Kaffee unter Herstellungskosten anzubieten. Für den Hamburger Konzern ist das Urteil ein fatales Signal für die ganze Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
