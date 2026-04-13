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13.04.2026 07:07:59
Besorgnis wächst: Ölpreise klettern auf über 100 Dollar
Die Blockade-Drohungen von US-Präsident Trump zeigen erste Wirkung - allerdings wohl kaum die von ihm erhoffte: Die Ölpreise verteuern sich bereits jetzt wieder deutlich. Und Analysten sind beunruhigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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