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13.03.2026 02:39:00
Better Investment to Buy Now With $1,000 and Hold For 3 Years: XRP vs. Gold
After an unusually good run driven by a combination of panic buying and investors flocking to safety, the price of gold is up by 75% compared to one year ago. XRP (CRYPTO: XRP), in contrast, is down by 44%, due in large part to crypto market dysfunction and investors fleeing risky assets.Over the next three years, it's very conceivable that the leader of yesteryear could become the laggard if the dynamics affecting them today end up inverting. So which of these assets is going to be the better pick with an investment of $1,000, and why?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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