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20.03.2026 12:20:00
Better Investment to Buy Now With $2,500 and Hold for 10 Years: XRP vs. Gold or Silver
Over the long term, do you need to shore up your portfolio's defenses against risk or expose it to a bit more risk in the name of getting some more upside?With that framing, if you're looking to invest for a decade and you have $2,500 in hand, the choice between XRP (CRYPTO: XRP), the SPDR Gold Shares (NYSEMKT: GLD) exchange-traded fund (ETF), and iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) isn't really about picking a winner so much as it's about deciding how much uncertainty you can live with and allocating accordingly.The answer here varies by investor. Still, one of these three is the weakest option, and the other two could plausibly coexist in the same portfolio, depending on your risk tolerance. Let's sort through these options and determine which investment might be right for you.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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