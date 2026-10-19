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19.10.2026 20:55:00
Better Oil Stock: Chevron (CVX) vs. ExxonMobil (XOM)
Chevron (NYSE: CVX) and ExxonMobil (NYSE: XOM) are two of the world's largest integrated energy companies. They both own upstream exploration and extraction businesses, midstream pipelines, and downstream refineries.
Over the past 12 months, Chevron's stock has rallied 45% while ExxonMobil's stock has risen 58%. Both stocks benefited from rising oil prices, but which stock is the better buy right now?
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