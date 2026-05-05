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05.05.2026 23:30:00
Better Oil Stock: Chevron vs. Occidental Petroleum
Over the past three months, WTI crude oil prices have nearly doubled to about $100 per barrel. The main catalyst that drove oil prices higher was the outbreak of the Iran War in late February, which throttled global oil deliveries through the Strait of Hormuz. That conflict generated fierce headwinds for companies that relied on low and stable oil prices. However, it generated tailwinds for oil stocks like Chevron (NYSE: CVX) and Occidental Petroleum (NYSE: OXY), which have risen 8% and 33%, respectively, over the past three months. Should you invest in either of these oil stocks right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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