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18.08.2026 01:49:03
BHP profit tops estimates as copper powers growth, to pay highest dividend in 4 years
Copper has overtaken iron ore as the company’s top earnings driverWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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