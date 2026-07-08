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08.07.2026 13:48:00
Big Oil Battle Royale: Is ExxonMobil or Chevron the Better Buy for 2030 Right Now?
Over the last month, the U.S. and Iran have agreed to a ceasefire, and Brent crude oil prices have fallen to around $70 per barrel. For investors looking to add energy stocks, the recent sell-off in oil stocks presents an opportunity.Two top players in the oil space are ExxonMobil (NYSE: XOM) and Chevron (NYSE: CVX), both of which are making investments to drive growth while effectively managing capital expenditures (capex). Here's which one stands out as a better buy for 2030 right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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