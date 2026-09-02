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02.09.2026 11:30:00
Big Oil vs. Midstream: Which Side of the Barrel Pays Better Right Now?
Energy stocks are a go-to source for many investors seeking dividend income. The trailing 12-month yield of energy stocks in the S&P 500 is currently over 4%, more than three times higher than the index's overall average of around 1%. However, yields vary within the energy sector. Right now, midstream companies pay better than big oil. Here's a look at the differing yields and growth profiles of each side of the barrel.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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