Billionaire Paul Tudor Jones Recently Sold Shares of Apple and Alphabet and Piled Into a Gold ETF That's Already Up 17% in 2026
Paul Tudor Jones is a Wall Street legend who has actively managed his hedge fund, Tudor Investment Corporation, for the last 46 years. His investment strategy is asset agnostic, and he's known for making money in everything from stocks to foreign exchange to cryptocurrencies.Tudor manages over $83 billion in assets, and its most recent 13F filing (for the quarter ended Sept. 30) with the Securities and Exchange Commission (SEC) revealed some interesting moves. Tudor Jones and his team trimmed the fund's holdings in tech powerhouses like Apple and Alphabet while increasing its position in the SPDR Gold ETF (NYSEMKT: GLD) by a whopping 49%. The exchange-traded fund (ETF) soared by 64% last year, and it's already up over 20% in 2026 as investors pile into gold to hedge against rising political and economic uncertainty. The shiny metal just crossed $5,000 per ounce for the first time in history, and here's why it could go even higher from here.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
