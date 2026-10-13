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13.10.2026 03:55:36
Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Decline as Oil Prices Push Higher: Analyst Says 'Pullback Isn't the End of Anything,' Rather the 'Next Opportunity'
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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