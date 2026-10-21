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21.10.2026 03:47:09
Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Gain as Oil Prices and Treasury Yields Cool: Analyst Says BTC 'Building Bottom,' but Spot Demand 'Still Weak'
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Rohstoffe in diesem Artikel
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