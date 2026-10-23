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23.10.2026 19:27:56
Bitcoin, Gold, Oil Fuel Robinhood’s Prediction Boom: Are Sports Losing the Spotlight?
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|3 993,62
|-30,62
|-0,76
|Ölpreis (Brent)
|117,13
|3,96
|3,50
|Ölpreis (WTI)
|103,27
|3,80
|3,82
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