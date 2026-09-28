|
28.09.2026 13:51:03
Bitcoin Falls to $83,000 as Gold Plunges 3% on Fresh Oil Price Surge
This article Bitcoin Falls to $83,000 as Gold Plunges 3% on Fresh Oil Price Surge originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 145,85
|-141,40
|-3,30
|Ölpreis (Brent)
|105,87
|1,55
|1,49
|Ölpreis (WTI)
|94,16
|1,75
|1,89
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen dürften mit Verlusten starten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.