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24.08.2026 22:53:00
Bitcoin has beaten stocks and gold over six months. Now it’s crossed the $80,000 mark.
Bitcoin was rising Monday near the $80,000 level that it last touched in May, after the cryptocurrency surged last week on the Treasury Department’s plans to buy back longer-dated Treasurys.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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