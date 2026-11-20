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20.11.2026 10:45:02
Bitcoin Is 35% Below Its 52-Week High While the S&P 500 Is Up. Here’s What That Says About the Digital Gold Thesis.
Bitcoin (CRYPTO:BTC) is staying true to form. Despite being a $1.3 trillion asset, it remains highly volatile. The leading cryptocurrency has bounced around quite a bit in 2026.
It's currently 35% below its 52-week high from January (as of Nov. 19). And it's even further off its peak from October last year.
At the same time, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) is up about 7% in 2026. Here's what this recent pricing action says about Bitcoin's digital gold thesis.
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